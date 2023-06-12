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Okan Bayülgen punk modasına uydu!

Johnny Depp, 2012'den beri içinde yer aldığı rock grubu olan Hollywood Vampires ile geçtiğimiz akşam Life Park İstanbul'da hayranlarına muhteşem bir konser verdi. Johnny Depp'i izlemek için sevgilisi Selin Atasoy ile konser alanına gelen ünlü şovmen Okan Bayülgen, görenleri şaşırttı.

Ekleme: 12.06.2023 - 10:05 Güncelleme: 12.06.2023 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires, geçtiğimiz akşam Hollywood Vampires Live Tour kapsamında Aktif Bank'ın katkılarıyla LifePark İstanbul'da unutulmaz bir konsere imza attı.

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2015 yılında çıkardıkları ilk albümleri ‘'Hollywood Vampires'' ile Billboard 200 listesinde ilk 50 arasına giren grup, sahne şovları ve olağanüstü performansları ile alanı hınca hınç dolduran yaklaşık 8 bin kişinin kalbini bir kez daha fethetti.

Okan Bayülgen punk modasına uydu!

'EVET BENİM, YANLIŞ GÖRMEDİNİZ'

Johnny Depp'i izlemek için sevgilisi Selin Atasoy ile konser alanına gelen ünlü şovmen Okan Bayülgen, görenleri şaşırttı. Yeni bir imaja bürünen Bayülgen flaşlar patlayınca, 'Arkadaşlar panik yapmayın. Evet benim yanlış görmediniz' diyerek hızlı adımlarla konser alanına girmek için büyük çaba harcadı.

Punk modasına uyan ünlü şovmen giyim tarzı ve saç modeli ile ilgi çekmeyi başardı.

Okan Bayülgen punk modasına uydu!

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