İstanbul'da unutulmaz bir gece yaşattı!

Johnny Depp, 2012'den beri içinde yer aldığı rock grubu olan Hollywood Vampires ile geçtiğimiz akşam Life Park İstanbul'da hayranlarına muhteşem bir konser verdi. Konserin en özel anı ünlü aktör Johnny Deep’in doğum gününü kutlamak için binlerce hayranının hep bir ağızdan mutlu yıllar şarkısını söylemesi oldu.

Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires, geçtiğimiz akşam Hollywood Vampires Live Tour kapsamında Aktif Bank’ın katkılarıyla LifePark İstanbul’da unutulmaz bir konsere imza attı.İSTANBUL'DAN ÜÇ EFSANE GEÇTİ!2015 yılında çıkardıkları ilk albümleri ‘’Hollywood Vampires’’ ile Billboard 200 listesinde ilk 50 arasına giren grup, sahne şovları ve olağanüstü performansları ile alanı hınca hınç dolduran yaklaşık 8 bin kişinin kalbini bir kez daha fethetti.UZUN KUYRUK OLUŞTUAlbümlerinde Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh, Zak Starkey ve Christopher Lee gibi birçok efsane isimin yer aldığı grubun konseri öncesi Ogün Sanlısoy sahne aldı. Konser için saatler öncesinden alana gelen kalabalık LifePark girişinde uzun kuyruk oluşturdu.DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILARKonserlerine ‘’Biz vampirleriz” diyerek başlayan ünlü grup, ‘’Heroes’’, “The Boogieman Surprise”, ‘’Who’s Laughing Now’’, ‘’My Dead Drunk Friends’’ gibi en sevilen şarkılarını seslendirdikleri geceyi tekrar buluşma sözü vererek sonlandırdı. Konserin en özel anı ünlü aktör Johnny Deep’in doğum gününü kutlamak için binlerce hayranının hep bir ağızdan mutlu yıllar şarkısını söylemesi oldu.