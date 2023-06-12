Ebru Şallı ve kocası Uğur Akkuş gözaltında! Şoke eden suçlamalar!

Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’na inen EbrU Şallı ve eşi Uğur Akkuş, çıkışta polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan ikili Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne götürüldü

Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelen Uğur Akkuş ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı bugün gözaltına alındı. Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı bugün tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'na indi.



Uğur Akkuş ve Ebru Şallı havalimanı çıkışında polis tarafından gözaltına alındı.



Ne olduğunu şaşıran ikili Asayiş şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürüldü.



DOLANDIRICILIK OLAYINA ADI KARIŞMIŞTI



Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edilmişti...



Akkuş'un Kuveyt Öksüzler Vakfı adına çalışan Kuveyt merkezli bir şirkete, Çeşme'deki bir araziyi helikopterle gösterip hayali olarak sattığı gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıkmıştı.