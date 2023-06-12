Dilan Çiçek Deniz isyan etti!

Dilan Çiçek Deniz, önceki gün reklam yüzü olduğu markanın lansmanına katılmıştı. Maslak'ta bir mekanda gerçekleşen davette 28 yaşındaki güzele, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mert Yazıcıoğlu da eşlik etmişti."MUSMUTLUYUM"Özel hayatıyla gündemde olan oyuncu, Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisi hakkında, "Her şey yolunda. Musmutluyum" diyerek gülümsemişti."NE YAPMIŞ KENDİNE BÖYLE?"Mini elbisesi ve kusursuz fiziği ile tüm bakışları üzerinde toplayan Dilan Çiçek'in yüzündeki değişim ise dikkatlerden kaçmamıştı.Gözlerindeki ve çenesindeki farklılıkla çok konuşulan oyuncuya; "Estetik facialarinda bugün", "Çene bağımsızlığını ilan etmiş,", "Sorsan estetik yok", "Ne yapmış kendine böyle?" ve "Su gibi bir kızdı, yazık etmiş" şeklinde yorumlar gelmişti."VALLAHİ BEZDİM"Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlardan rahatsız olan 28 yaşındaki ünlü isim, Instagram hesabından makyajsız bir pozunu yayınladı.ÜNLÜLERDEN BEĞENİ2014 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen Dilan Çiçek Deniz'in "Vallahi bezdim" notunu düştüğü pozunu beğenenler arasında Pınar Altuğ, Mine Tugay ve Danla Bilic gibi ünlü isimler de yer aldı.