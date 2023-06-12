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Dilan Çiçek Deniz isyan etti!

Meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisiyle adından sıkça söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, son olarak çenesi ve gözlerindeki değişimle gündem oldu. Estetik yaptırdığı iddia edilen oyuncu hakkında, "Su gibi bir kızdı, yazık etmiş" ve "Yüzünü ne hale getirmiş?" şeklinde yorumlar yapıldı. Tescilli güzel, eleştirilere makyajsız pozuyla cevap verdi.

Ekleme: 12.06.2023 - 00:58 Güncelleme: 12.06.2023 - 01:02 / Editör: Ozge Selin
Dilan Çiçek Deniz, önceki gün reklam yüzü olduğu markanın lansmanına katılmıştı. Maslak'ta bir mekanda gerçekleşen davette 28 yaşındaki güzele, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mert Yazıcıoğlu da eşlik etmişti.

Dilan Çiçek Deniz isyan etti!

"MUSMUTLUYUM"

Özel hayatıyla gündemde olan oyuncu, Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisi hakkında, "Her şey yolunda. Musmutluyum" diyerek gülümsemişti.

Dilan Çiçek Deniz isyan etti!

"NE YAPMIŞ KENDİNE BÖYLE?"

Mini elbisesi ve kusursuz fiziği ile tüm bakışları üzerinde toplayan Dilan Çiçek'in yüzündeki değişim ise dikkatlerden kaçmamıştı.

Gözlerindeki ve çenesindeki farklılıkla çok konuşulan oyuncuya; "Estetik facialarinda bugün", "Çene bağımsızlığını ilan etmiş,", "Sorsan estetik yok", "Ne yapmış kendine böyle?" ve "Su gibi bir kızdı, yazık etmiş" şeklinde yorumlar gelmişti.

Dilan Çiçek Deniz isyan etti!

"VALLAHİ BEZDİM"

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlardan rahatsız olan 28 yaşındaki ünlü isim, Instagram hesabından makyajsız bir pozunu yayınladı.

Dilan Çiçek Deniz isyan etti!

ÜNLÜLERDEN BEĞENİ

2014 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen Dilan Çiçek Deniz'in "Vallahi bezdim" notunu düştüğü pozunu beğenenler arasında Pınar Altuğ, Mine Tugay ve Danla Bilic gibi ünlü isimler de yer aldı.
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