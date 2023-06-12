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Beyaz Gazete
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Caner Toygar evlendi

'Gelinim Olur Musun?' yarışmasında Tülin ile yaşadığı aşkla hatırlanan Caner Toygar, bir süredir Esra Erol'un ekibinde muhabirlik yapıyor. Ünlü isim, dün nikah masasına oturdu. Çiftin şahitliğini yapan Esra Erol'un eşi Ali Özbir, sıra sıra dizdiği 100 TL'lik para banknotlarla sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 12.06.2023 - 09:58 Güncelleme: 12.06.2023 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Bir döneme damga vuran 'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla hafızalara kazınan, şimdilerde Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evleneceğini duyurdu. Toygar, dün gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle nikah masasına oturdu.

TÖRENDE HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Çiftin nikah şahitliğini ise uzun süredir birlikte çalıştığı Esra Erol ve eşi Ali Özbir yaptı. Eğlenceli kimliğiyle zaman zaman adından söz ettiren Özbir, takı töreninde de herkesi güldürdü.

"ALİ ABİ YAKIŞANI YAPTI, 5 TUR DÖNDÜK"

Erol'un eşi takı merasiminde yan yana dizdiği 100'lik para banknotunu gelin ve damadın üzerine taktı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Caner Toygar "Ali abi yakışanı yaptı 5 tur döndük" notunu yazarken görüntüde Esra Erol'un yan tarafta beklemesi de gözlerden kaçmadı.
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