Burcu Güneş: Eurovision'u kazanmak bir başarı değil

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısının çalınmasıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Simge Sağın, davet üzerine Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ın kutlamasına katılmıştı. Icardi, sahneye Simge Sağın'la birlikte çıkmış; Arjantinli futbolcunun ünlü şarkıcıyla yaptığı düet çok konuşulmuştu."GEZMEK İSTEDİM"Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Sağın'ın meslektaşı Burcu Güneş, ayaküstü gazetecilerle konuşmuştu. Alışveriş yapmak için geldiğini söyleyen şarkıcı; "Hem gezmek istedim, hem de biraz alışveriş yapacağım" demişti.Yeni parça hazırlığında olduğunun müjdesini de veren Güneş, Sağın'ın Beşiktaş'lı olmasın rağmen Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında Icardi ile sahneye çıkarak 'Aşkın Olayım' şarkısını seslendirmesini de değerlendirmişti."BEN DE AYNISINI YAPARDIM""Ben takım konusunda biraz ortadayım. Mesela Fenerbahçeliyim diyebilirim ama ben de geçmişte Galatasaray'ın davetlerinde sahne aldım" diyen ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı:Galiba ben de aynısını yapardım. Bir de Icardi söz konusuysa gidilir!47 yaşındaki Burcu Güneş, ardından cadde üstündeki uçan balonları görünce dayanamayıp; "Uçan balonlar benim en sevdiklerimden" dedi ve muhabirlere poz vermişti.SELAMİ ŞAHİN RÖPORTAJ YAPMAYI REDDETTİSelami Şahin ve Burcu Güneş, önceki akşam Yeni Gazino Maslak'ta hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Selami Şahin, basın mensuplarının röportaj talebini reddetti.''YAZI GETİRDİM''Burcu Güneş ise sahneye çıkmadan önce basın mensupları ile bir araya geldi. Güneş ''Bakın yazı getirdim. Güneş gibi açıyorum yaza'' dedi.''ÇITAYI HEP YÜKSEK TUTARIM''Muhabirlerin ''Dizilerde ve sinemada uluslararası başarılar yakalıyoruz. Ama müzikte bu başarıyı pek fazla yenileyemiyoruz. En son Eurovision başarımız var. Bu neden kaynaklanıyor sizce?'' sorusu karşısında Güneş şu ifadeleri kullandı:Eurovision'u kazanmak bir başarı değil. Orada farklı stratejiler var. Birisi Eurovision'da kazanamadı diye üzülmemeli. Zaten hiçbir yarışmada kimse kazanamadı diye üzülmemeli. Amerika'da bir Grammy almak, Türkiye'ye yakışır diye düşünüyorum. Çocukluktan beri amacım sağlam bir İngilizce albüm yapmak. Ben çıtayı hep yüksek tutarım. Belki de Grammy almam lazımdır. İnşallah alır bir Türk. Müzikte başarısız olmamızın nedeni de üstüne yeni şeyler ekleyip geliştirememek. Shakira'nın ilk albümüne bakın mesela. Bizim altyapımızı ve soundları alıp yapmış, geliştirmiş. Bizi destekleyen bir altyapı ve sektördeki büyük patronlar, sanatçıların geleceği için bir şeyler katan insanlar olmalı. Edis mesela bu örneğe uygun. Kendini geliştirmiş, bir tarzı var, danslar ediyor.