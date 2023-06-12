Boşanma nedenlerini açıkladı!

Zeynep Bastık, önceki akşam yeni şarkısı için dostlarıyla yemekte buluştu. Etiler'deki bir mekana girerken sorulara yanıt geren popçu, "Klibi çekmemiz bir gün sürdü ama öncesindeki çalışma süreci uzun sürdü. Danslar ettik, kıyafetler değiştirdik. Bence güzel oldu. Umarım sizler de seversiniz" dedi."SEVGİLİM OLSA ZAMAN AYIRAMAM"Aşk hayatı ile ilgili konuşan Bastık, "Şimdi 'Sevgilin var mı?' diye soracaksınız ama yok. Olsa şu an zaman ayıramam. Kimse de yanaşmıyor. İyi böyle, güzel. Keyfim yerinde. Olursa zaten bir dakika bırakmam elini. Mutlaka görürsünüz. Aşık olmayı bekliyorum, aşk ne zaman gelirse" diyerek kahkaha attı."İLİŞKİMİZ DOSTLUĞA DOĞRU İLERLİYORDU"Mekana Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış da geldi. Soruları yanıtlayan Akış, eski eşiyle arkadaşlığı hakkında, "Bizim ilişkimiz zaten yavaş yavaş dostluğa doğru ilerliyordu, zaten o hale geldi diye ayrılık kararı aldık. Dolayısıyla dostluğumuzu kaybetmemiz için bir sebep yok. İkimiz de birbirimizi çok seviyoruz. Birbirimizin yeteneğine de bence çok güveniyoruz. O yüzden dostluğumuz gayet iyi yürüyor" ifadelerini kullandı."ÖYLE BİR DURUMDA DEĞİLİZ"Geçtiğimiz temmuz ayında boşanan çiftten Tolga Akış, "Tekrardan birliktelik olur mu?" sorusuna, "Hayır. Öyle bir durumda değiliz. Gayet güzel arkadaşlığımız devam ediyor" yanıtını verdi.