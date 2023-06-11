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Süreyya Yalçın: Herkes zayıflığımı konuşuyor

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın, tatil için Bodrum'a gelmişti. Tatil pozlarını aktif olarak kullandığı Instagram sayfasından da paylaşan sosyetik güzele ''Aşırı zayıfsın'', ''Biraz kilo al'' gibi yorumlar yapımıştı. Zayıf haliyle dikkat çeken Yalçın, hakkkındaki eleştirilere yanıt verdi.

Ekleme: 11.06.2023 - 00:23 Güncelleme: 11.06.2023 - 00:26 / Editör: Ozge Selin
2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdürmeye başlamıştı. Sosyetenin tanınmış isimlerinden Yalçın, tatil için bu yıl da kural bozmadı ve Bodrum'a geldi.

HAVUZ POZU OLAY OLDU

Ünlü isim, deniz ve güneşin tadını çıkarırken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Yalçın'ın fazla kilolarından kurtulmak için diyet yapması adeta başına iş açtı. Bodrum'da havuza girdiği esnada verdiği pozlar, Yalçın'ın aşırı zayıf hali yine dikkat çekti.

SON HALİ TAKİPÇİLERİNİ KORKUTTU

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken sosyetik güzelin paylaşımına, ''Aşırı zayıfsın'', ''Biraz kilo al'', ''Az daha zayıflarsan gözükmeyeceksin'', ''Kollarına ne oldu?'', ''Bu hale nasıl geldin?'', ''Bence biraz yemek yemelisin'', ''Resmen bir deri bir kemik kalmışsın'', ''Zayıflığın beni korkuttu'', ''Çok sağlıksız görünüyorsun'' gibi yorumlar geldi. Yalçın'ın aşırı zayıf hali takipçilerini endileşendirdi.

YORUMLAR KARŞISINDA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan sosyetik güzel sessizliğini bozdu. Tatil için ABD'den Bodrum'a gelen ve tatiline kaldığı yerden devam eden Yalçın, hakkında yapılan yorumlara, 4.9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yanıt verdi.

''SAĞLIKLI VE MUTLUYUM''

Instagram hesabının hikaye bölümden bir fotoğraf karesini yayınlayan Yalçın, ''Herkes zayıflığımı konuşuyor. Beni merak etmeyin. Ben sağlıklı ve mutluyum'' açıklamasında bulundu.

Ünlü isim daha önce kendisine yöneltilen Anoreksiya mı yakalanıp yakalanmadığı sorusuna ''Gayet sağlıklı ve iyiyim. Hiçbir problemim yok'' cevabını vermişti.


Süreyya Yalçın: Herkes zayıflığımı konuşuyor
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