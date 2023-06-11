Süreyya Yalçın: Herkes zayıflığımı konuşuyor

2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdürmeye başlamıştı. Sosyetenin tanınmış isimlerinden Yalçın, tatil için bu yıl da kural bozmadı ve Bodrum'a geldi.Ünlü isim, deniz ve güneşin tadını çıkarırken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Yalçın'ın fazla kilolarından kurtulmak için diyet yapması adeta başına iş açtı. Bodrum'da havuza girdiği esnada verdiği pozlar, Yalçın'ın aşırı zayıf hali yine dikkat çekti.Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken sosyetik güzelin paylaşımına, ''Aşırı zayıfsın'', ''Biraz kilo al'', ''Az daha zayıflarsan gözükmeyeceksin'', ''Kollarına ne oldu?'', ''Bu hale nasıl geldin?'', ''Bence biraz yemek yemelisin'', ''Resmen bir deri bir kemik kalmışsın'', ''Zayıflığın beni korkuttu'', ''Çok sağlıksız görünüyorsun'' gibi yorumlar geldi. Yalçın'ın aşırı zayıf hali takipçilerini endileşendirdi.Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan sosyetik güzel sessizliğini bozdu. Tatil için ABD'den Bodrum'a gelen ve tatiline kaldığı yerden devam eden Yalçın, hakkında yapılan yorumlara, 4.9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yanıt verdi.Instagram hesabının hikaye bölümden bir fotoğraf karesini yayınlayan Yalçın, ''Herkes zayıflığımı konuşuyor. Beni merak etmeyin. Ben sağlıklı ve mutluyum'' açıklamasında bulundu.Ünlü isim daha önce kendisine yöneltilen Anoreksiya mı yakalanıp yakalanmadığı sorusuna ''Gayet sağlıklı ve iyiyim. Hiçbir problemim yok'' cevabını vermişti.