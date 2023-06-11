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Kızını kucağına almak için gün sayıyor

Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren 38 yaşındaki oyuncu Aslı Enver, kızının odasını elleriyle hazırlamak için harekete geçti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Enver, "Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister" notunu ekledi.

Ekleme: 11.06.2023 - 12:40 Güncelleme: 11.06.2023 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin en beğenilen kadın oyunları arasında yer alan Aslı Enver, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

Aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak'ta bulan Enver, 2022'nin Kasım ayında sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.

Çift, sessiz sedasız sadece bir organizasyonla evlendi.

Gün sayıyor
Evliliklerini nikah fotoğraflarıyla duyuran Enver'in kısa bir süre sonra hamile olduğu öğrenildi.

7,5 aylık hamile olan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla yoğun ilgi görüyor.

Anne olmak için gün sayan 38 yaşındaki Enver'in geçtiğimiz günlerde karnı burnunda fotoğrafları büyük beğeni toplamıştı.

Bebeğinin odasını hazırlıyor
Son olarak yaptığı paylaşımında, kızının odasını hazırladığını gözler önüne seren Enver, "Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister" notunu ekledi.

Enver'in bu paylaşımı, bir zamanların sevilen dizisi İstanbullu Gelin'deki Süreyya rolünü hatırlattı.

Kızını kucağına almak için gün sayıyor

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