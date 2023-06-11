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Evlilik yıldönümlerini Paris'te kutladılar

3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da mutluluğa 'evet' diyen Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, evlilklerinin birinci yılını kutlamak için aşıklar şehri Paris'e gitti. Paris'te çekiken pozlarını sosyal medyadan da yayınlamayı ihmal etmeyen çiftin romantik karelerine beğeni yağdı.

Ekleme: 11.06.2023 - 00:30 Güncelleme: 11.06.2023 - 00:32 / Editör: Ozge Selin
'Beni Ağlatma', 'Jest Oldu', 'Aya Benzer', 'Araba', 'Pazara Kadar' ve 'Aşka Yürek Gerek' gibi hitlerinin yanı sıra ve çok sayıda meslektaşına verdiği bestelerle de 90'lar ve 2000'lerin ilk yıllarına damga vuran Mustafa Sandal, ilk evliliğini 2008 yılında meslektaşı Emina Jahovic ile yapmıştı. Yaman (14) ve Yavuz'un (10) adında iki erkek çocuğu bulunan şarkıcı çift, 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

ROMA'DA NİKAH MASASINA OTURDULAR

Emina Jahovic'ten boşanan ünlü popçu, kendisinden 19 yaş küçük olan sosyetik güzel Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.

Mutlu evliliklerini sosyal medyada aşk dolu paylaşımlarıyla gözler önüne seren Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup çifti, evlilik yıl dönümlerinde Paris'e gitti. İkili, birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

''AŞK HER YERDE''

Instagram'da 36.5 milyon takipçisi bulunan Melis Sütşurup, eşiyle romantik karelerine ''Aşk her yerde'' notunu düşüp kırmızı kalp emojisi koydu.

Ünlü şarkıcı ise eşiyle Paris pozlarını, 2.2 milyon takipçili hesabından ''Paris'te yıldönümümüzde, ödül töreninde sevgili Süleyman abim sayesinde tekrar damat gibi oldum valla'' notunu düştü.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Sandal'ın paylaşımına Seda Sayan'ın nazar boncuğu emojisi ile yaptığı yorum dikkatlerden kaçmadı. İkilinin aşk paylaşımlarına takipçilerinden kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

MUSTİ'YE CANLI YAYINDA SÜRPRİZ

Öte yandan; Mustafa Sandal, geçtiğimiz aylarda 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olmuştu. Canlı yayında ünlü şarkıcıya doğum günü sürprizi de yapılmıştı. Stüdyoya Sandal'ın oğlu Yaman ve eşi Melis Sütşurup gelmişti. Musti, sürpriz karşısında duygulanmıştı.

"O HANIMEFENDİYİ HATIRLAMADI BİLE"

Sunucu, Melis Sütşurup'a Mustafa Sandal ile nasıl tanıştıklarını sormuştu. Sosyetik isim, aşk hikayesini şöyle anlatmıştı:

Komik biraz. Benim evime çalışmak için bir kadın geldi, benim de oğlum o zaman 4.5 yaşındaydı. Referans istedim, Mustafa Sandal'ın adını verdi hanımefendi. Telefonu elimde ama, belki rahatsız olur diye aramadım. Arkadaşlarım vardı yanımda, 'Arama' dediler. Instagram'dan mesaj attım. Ben mesaj attığım dakika içinde cevap geldi. Çok resmi konuşuyoruz, sonra 'Bu arada ufaklıkla da çok iyi anlaşır' diye mesaj yazdı. Anladım zaten Instagram hesabımı kontrol etmiş. Sonuçta bir çocuğum var, evli miyim değil miyim, öyle bir bilgisi olmadığı için rahat rahat yazamıyor. Yalnız olduğumu anlayınca 'Bu fotoğraftaki gözler gerçekten senin gözlerin mi?' dedi. Sonra baktım ki Mustafa o hanımefendiyi hatırlamadı bile (gülüyor). Sonrasında görüşmeye başladık.

Evlilik yıldönümlerini Paris'te kutladılar
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