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Eda Ece sosyal medyadan rekor kırdı!

Yasak Elma'nın sona ermesinden sonra zamanını sosyal medyaya ayıran Eda Ece, 15 saniyelik reklamdan 300 bin lira kazandı.

Ekleme: 11.06.2023 - 00:21 Güncelleme: 11.06.2023 - 00:22 / Editör: Ozge Selin
Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ile ünlenen Eda Ece, şu sıralar sosyal medya üzerinden oldukça aktif.

Dizisinin final yapmasının ardından rotayı sosyal medyaya çeviren Ece, düğünü için gün sayıyor.

Yakın zamanda nikah masasına oturacak olan ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından kazandığı para gündem oldu.

Reklam başına 300 bin aldı

Güncelmagazin’in haberine göre Eda Ece sosyal medya için 15 saniyelik reklam videoları çekti ve 300 bin TL kazandı. Ünlü ismin çektiği videoların saniyesi 20 bin TL'ye denk geldi. Nisan ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer 21 Haziran'da evlenecek.
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