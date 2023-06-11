Doğum gününü İstanbul'da kutladı

Üyesi olduğu müzik grubu Hollywood Vampires ile konser vermek için İstanbul'a gelen Johnny Depp, 60'ıncı yaş gününü da İstanbul'da kutladı. 10 kişilik kendi arkadaş çevresi ile doğum gününü kutlamak isteyen Depp'in partisine ünlüler akın etti

Johnny Depp ile beraber rock müziğinin efsane isimleri Alice Cooper ve Joe Perry’den oluşan Hollywood Vampires, ilk büyük dünya turneleri Hollywood Vampires Live Tour kapsamında İstanbul'da sahne aldı.



'Hollywood Vampires'in büyük ilgi gören dün akşamki konserden elde edilen gelir ise depremzedeler yararına DEC (Disasters Emergency Committee) deprem yardım fonuna bağışlanacak.



Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; İstanbul'daki bir otelde konaklayan Johnny Depp'e ise konserin ardından sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi.



9 Haziran'da 60'ıncı yaşına giren Johnny Depp'in 10 kişilik kendi arkadaş çevresinin yanı sıra partiye; Edis, Müjde Uzman, Mert Fırat, Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk, Beren Saat ve Kenan Doğulu gibi ünlü isimler de katıldı.



Gecenin geç bir saatinde partiye eşi Beren Saat ile katılan Kenan Doğulu, "Saat geç olsa da davete iştirak gerek ben de Beren de Johnny Depp'i severiz. Her şeyden önce Hollywood yıldızı filmlerini severim şimdi de kendisini göreceğim, hayranıyım" dedi.