Begüm Kütük'ten yaz pozları!

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile 2010 yılında hayatını birleştiren Begüm Kütük, 2018 yılında 3.5 aylık hamileyken bebeğini kaybetmişti.Ünlü oyuncu; geçtiğimiz yıl kendisine yöneltilen, ''Artık mutlu haberi ne zaman öğreneceğiz? Çocuk düşünüyor musunuz?'' sorusuna, ''O dönemler benim hassas olduğum dönemlerdi, gözyaşıma hakim olamamıştım ama artık bu konularda kendimi daha iyi hissediyorum ve pandemi şartları beni çok zorladı'' yanıtını vermişti.Yaşaroğlu, ''Sen neyden bahsediyorsun anlamadım. Pandemi ile ne alakası var? Bu kirli dünyaya bir çocuk getirmek istemiyorum'' diyerek eşine takılmıştı. Bunun üzerine Kütük, ''Korktum ama pandemiden, daha büyük aksilikler olabilir belki. Zaten bu konuda yaralıyım, kötü şeyler yaşadım'' demişti.Yaşaroğlu ile 2010 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Kütük, geçtiğimiz haftalarda Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere takılmıştı. Güzel oyuncu, ''Malum yaz yaklaşıyor. Haftanın üç günü spor yapıyorum, düzenli besleniyorum'' açıklamasında bulunmuştu.Yaz aylarını dinlenerek geçirmeyi planladığını belirten ünlü isim, yazlık yerlerdeki pahalılığın hatırlatılması üzerine, lahmacun fiyatlarıyla ilgili şunları söylemişti:Bir lahmacun ne kadar oldu? Ben 500-600 TL'ye bir lahmacun yemeyi tercih etmem. O yüzden o fiyatı ödeyenler düşünsün.Begüm Kütük, yaz mevsiminin başlamasına sayılı günler kala tatil sezonunu açtı. Tatil için Muğla'yı tercih eden Kütük, tatilde Ebru Akel ile buluştu. Ünlü oyuncu, yakın dostunun objektifine poz verdi.Daha önce aralarında ''Kutlar Vadisi'', ''Çalıkuşu'', ''Canım Ailem'', ''Kaderimin Yazıldığı Gün'', ''Sevda'nın Bahçesi'' gibi yapımların da bulunduğu pek çok projede kamera karşısına geçen ünlü isim, tatilden karelerini sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.Instagram hesabında 286 bin takipçisi bulunan güzel oyuncu, karelerine ''Yaz başladı'' notunu düştü. Düzgün fiziği ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Kütük'ün kareleri dakikalar içinde çok sayıda beğeni aldı.Ünlü ismin fotoğraflarını çeken yakın arkadaşı Ebru Akel ise Kütük'ün paylaşımına ''Ben güzeli çektim sadece'' yorumunda bulundu ve nazar boncuğu emojisi ekledi.