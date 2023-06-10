Yerebatan Sarnıcı'nı ve Kapalıçarşı'yı gezdi

Dünyaca ünlü Brezilyalı şarkıcı Anitta, Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye geldi. Anitta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi, Yerebatan Sarnıcı'nı ve Tarihi Kapalıçarşı'yı ziyaret etti.

Şampiyonlar Ligi final maçı bugün İstanbul'da oynanacak. Final maçı için İstanbul'a gelen Brezilyalı şarkıcı Anitta, maç öncesi İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi. Inter ile Manchester City, bu akşam saat 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi final maçında karşı karşıya gelecekler. Brezilyalı şarkıcı Anitta, maç öncesinde şarkı söyleyecek.YEREBATAN SARNICI'NI VE TARİHİ KAPALIÇARŞI'YI GEZDİAnitta, Tarihi Kapalıçarşı'yı ve Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret etti. Instagram'da 64,1 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.