Ceyda Düvenci: Oyunculuktan kopamam!

Kendisi gibi oyuncu olan eşi "Bülent Şakrak ile boşanma kararı aldıkları" yönünde çıkan haberlerle gündemde olan Ceyda Düvenci, Vialand AVM'de düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Düvenci, çok beğendiği senaryolar olmasına rağmen bir süredir dizi ve filmlerde yer almamasının nedenini açıkladı.

Ceyda Düvenci, 'Televizyon programınız çok keyifli bir yere geldi. Haziran sonuna kadar çekimlerimizi tamamlayıp, tatile çıkacağız. Atölyemiz de çok iyi gidiyor. Dört kitabım çizim aşamasında. Artık başka bir şeye zaman kalmıyor. Tatil olmazsa ben üretemem, gelişemem, yazamam. Dolayısıyla her zaman tatile zaman ayırırım" ifadelerini kullandı."BİR KONUDA ANLAŞAMIYORUZ""Oyunculuktan uzaklaşmadım" diyen ünlü isim, "Bu durum sette üç gün olmak istediğimden kaynaklı. Böyle küçük bir prensip geliştirdim kendi içimde. Çok beğendiğim senaryolar oldu ancak bir tek anlaşamadığımız nokta haftanın üç gün çalışma isteğim. Dijital platformda yer alan, çekim günleri belli olan bir dizi olabilir. Oyunculuktan kopamam" şeklinde konuştu.'BOŞANMA' SORUSU!Öte yandan "Eşi Bülent Şakrak'la boşanacağı" haberleri hakkında ağzını bıçak açmayan Ceyda Düvenci, "Bu konuya cevap vermiyorum" açıklamasını yaptı.