Birlikte poz verdiler!

Son dönemin yükselen yıldızlarından biri olan Zeynep Bastık, reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış ile uzun yıllardır sürdürdüğü birlikteliğini 2021 yılının temmuz ayında evlilikle taçlandırmıştı.Üç yıllık birlikteliğin ardından nikah masasına oturan ikili, geçtiğimiz sene ise sürpriz şekilde boşanma kararı almıştı. Bastık, bu kararı şöyle açıklamıştı:Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki dört sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz, birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz. Ve birbirimizi çok seviyoruz.'SENİ ÇOK SEVİYORUM ZEYNOCUM'Tolga Akış ise sosyal medya paylaşımına, 'Bugün çıkan boşanma haberleri ile ilgili ilk ve son iki cümle edeyim. Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet, ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olamaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeynocum' notunu düşmüştü.PAYLAŞIMI OLAY OLDU29 yaşındaki Bastık, son olarak 2.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.Hesabının hikayeler bölümünden eski eşi Tolga Akış ile yanak yanağa bir pozlarını yayınlayan ünlü isim; fotoğrafına, 'Bu kızın eski kocası kim?' notunu yazdı.İkilinin paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.