Ali Poyrazoğlu: Ben duayen değilim!

Ali Poyrazoğlu, Power Müzik Ödülleri'nde Sezen Aksu'ya verilen 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü alması hakkında, "Sezen çok başarılı, yaratıcı ve iyi kalpli biri... Eski bir arkadaşım. Onun için kabul edip, gidip ödülünü aldım. Ödülü çiçeğin içine koyup, gönderdik" dedi."BELKİ CANI İSTEMEMİŞTİR"Usta oyuncu, "Sezen Aksu ödülü neden almaya gitmedi?" sorusuna, "Belki içinden gelmedi. Bazen bana da ödül veriyorlar. 'İçimden gelmiyor ve hissetmiyorum' diyerek gitmiyorum. Keyfin yerindeyse gitmek gerekir. Belki Sezen'in canı istememiştir" yanıtını verdi."ÇALIŞANLARA DUAYEN DENMEZ"Kendisine 'duayen' denmesini istemeyen 76 yaşındaki sanatçı, "Ben duayen değilim, çalışıyorum. 'Ununu elemiş, eleğini asmış'lara duayen denir, çalışanlara denmez" ifadelerini kullandı.