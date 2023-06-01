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Sefo: 'Psikolojik destek alıyorum'

Oyuncu Melisa Döngel ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Sefo, önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı objektiflere takıldı.

Ekleme: 1.06.2023 - 09:33 Güncelleme: 1.06.2023 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Son dönemin yükselen yıldızlarından Sefo, diyete girdi. Yaza hazırlık yaptığını söyleyen ünlü şarkıcı, şimdilik 10 kiloyu vücudundan yolladığını söyledi.

“Yaza hazırlanıyorum"

Fazlalıklarından kurtulup zayıflayan rapçi Sefo, “Yaza hazırlanıyorum. Fit olmak istiyorum. Şimdilik 10 kilo verdim. Ama vücut konusunda iddialı değilim, kas yapmam lazım.

"Psikolojik destek alıyorum"

Uyku sorunum var. Bitki çayları ile çözmeye çalışıyorum. Psikolojik destek alıyorum, iyi geliyor. Rap müziğin doğasında sataşmak, asi olmak var. Bu durum ister istemez gerginlik yaratıyor. İlişkimde her şey yolunda. Fazla konuşmak istemiyorum." dedi.
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