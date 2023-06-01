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Özge Gürel'den aşk dolu paylaşım...

Yaklaşık yedi yıldır aşk yaşayan oyuncu Serkan Çayoğlu ile meslektaşı Özge Gürel, geçtiğimiz ağustos ayında hayatını birleştirmişti. Özge Gürel, yeni yaşına giren eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.

Ekleme: 1.06.2023 - 00:27 Güncelleme: 1.06.2023 - 00:29 / Editör: Ozge Selin
'Kiraz Mevsimi' dizisinin setinde tanışan ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, yedi yıllık ilişkilerini Temmuz 2022'de Almanya’da nikâh masasına taşımıştı. Çift, Ağustos ayında de İtalya’da düğün yapmıştı.

Özge Gürel'den aşk dolu paylaşım...

"BİRBİRİMİZİ KEŞFETTİK"

Geçtiğimiz aylarda, evliliğini Alem dergisine anlatan Gürel şunları söylemişti:

Mutlu ilişkinin bir sırrı var mı bilmiyorum. Önce kendini tanımalı insan. Biz Serkan ile birlikte büyüdük, hâlâ daha büyüyoruz. Birbirimizi keşfettik.

Özge Gürel'den aşk dolu paylaşım...

"ÇOK SEVİYORUM"

Eşi Serkan Çayoğlu’ndan bahsederken gözlerinin içi parlayan Özge Gürel, "Serkan’ı çok seviyorum. Şefkat duyuyorum, umutlanıyorum. Kızıyorum ama hepsini çok âşık olduğum duygusunun üstüne koyuyorum. Birbirimize alanlar açtık, bazı yerleri de kapadık" demişti.

Özge Gürel'den aşk dolu paylaşım...

''İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM''

31 Mayıs 1987 doğumlu olan Serkan Çayoğlu bugün 36'ncı yaşına bastı. Yakışıklı oyuncunun doğum gününü eşi Özge Gürel, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla kutladı. Güzel oyuncu, eşiyle nikah gününden paylaştığı karesine, ''Hep böyle bakarım. İyi ki doğdun sevgilim'' notunu düştü.

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