Nur Fettahoğlu'ndan spor şıklığı...

Son olarak 'İyi Adamın 10 Günü' adlı yapımda yer alan Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz gün bir AVM'de kameralara yansıdı. 42 yaşındaki ünlü oyuncu doğal güzelliği ve spor tarzıyla dikkat çekti.

Oyuncu Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Sabah saatlerinde alışverişe çıkan güzel oyuncu, spor şıklığı ile göz kamaştırdı.



Kısa süre mağazaları dolaşan güzel oyuncuya ilerleyen saatlerde arkadaşları da eşlik etti.



Makyajsız ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Fettahoğlu, günün sonunda vale noktasında ki aracını teslim aldıktan sonra AVM'den ayrıldı.