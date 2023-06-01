Cemre Baysel'in dudak uçuklatan kazancı!

Yeşil Deniz dizisinde Gonca karakteri ile tanıdığımız, Baht oyunu dizisinin Ada'sı Cemre Baysel, reklamlardan kazanıyor.

Bir yıllık sevgilisi Aytaç Şaşmaz'dan Ekim 2022'de ayrılan Cemre Baysel, aşk hayatında kaybetmişti. Ancak genç oyuncu, işte kazanmaya devam ediyor.



Oyuncu Cemre Baysel, iki ay önce bir makyaj firmasının yüzü olmuş, altı aylık anlaşma karşılığı 1.5 milyon TL kazanmıştı.



4 milyon cepte



Reklamlardan yana şansı açılan oyuncu, şimdi de ünlü bir ayakkabı markası ile anlaşıp bir yıllığına 2.5 milyon TL aldı. Cemre Baysel, üç ayda reklamlardan 4 milyon kazandı.