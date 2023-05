Beste Açar'dan flaş açıklama...

3 Nisan 2015 tarihinde yumuşak doku kanserine yenik düşen Kayahan'ın kızı Beste Açar, geçtiğimiz aylarda bir YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlamıştı. Babasıyla bilince erişim yöntemiyle iletişime geçtiğini belirten şarkıcı; Atatürk, Mevlânâ ve Hz. Meryem'le de iletişimde olduğunu iddia etmişti.'MEVLANA VE MERYEMNA'YLA DA İLETİŞİMDEYİM'Daha önce babasının kendisiyle iletişime geçerek, eski eşi İpek Açar'ın soyadını kullanmasını istemediğini açıklayarak gündem olan Beste Açar, “Bu iletişim babamı direkt olarak karşımda görmek şeklinde değildi, onun enerjisini algılamaktı. Titreşimsel olarak bir şeyleri algılarsın ve cümleleri sen kendin tanımlarsın. Bana gelen enerji, bunun böyle olmasının, onun açısından doğru olmadığı yönündeydi. 'Bu kız aklını kaçırmış' diyenler olabilir. Herkes anlayacağı kadar anlıyor. Her şeyin mümkün olduğunu biliyorum. Ben Atatürk'le de, onun enerjisiyle de iletişimde olabiliyorum. Mevlânâ ve Meryem Ana ile aynı şekilde iletişimde olabiliyorum. Bunlar çok yüksek enerjiler, çok yüksek frekanslar” şeklinde konuşmuştu.'EN ÇOK BABAMI ÖZLÜYORUM'Geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa'nın canlı yayınına konuk olan Beste Açar, dikkat çeken açıklamalara imza atmış ve, ''En çok babamı özlüyorum. Anlatılmaz yaşanır. Keşke canlı canlı yanımda olabilseydi. Hiç kimsenin kabulleneceği bir durum değil. Hala mezarına gittiğinde isminin yazılı olduğunu gördüğümde idrak ediyorum'' demişti.'BANA DESTEK OLDUĞUNU BİLİYORUM'Merhum Kayahan'la bir şekilde bağlantı kurmasından bahseden Açar şunları söylemişti:Ben enerji terapistiyim. Sözel ve görsel olarak karşınızda kimse yok. Siz o enerji alanını yorumlayabiliyorsunuz. Tıpkı spor yapmak gibi bir şey. Her zaman yanımda olduğunu biliyorum. Bana destek olduğunu biliyorum. Ben de kendimce ondan gelen enerjiyi yorumluyorum. Onu çok özlediğim zamanlarda gözlerimi kapatıp, olması gerektiği kadar onu algılayabiliyorum. Ona sorular sorabiliyorum. Ondan da sözel değil, algısal olarak cevap geliyor. Zihni susturmak gerekiyor. Enerji alanında ona sarılıyorum.'GALAKTİK DOSTLARLA İLETİŞİME GEÇTİK'Daha önce uzaylılarla konuştuğunu dile getiren ünlü şarkıcı, “Farklı boyuttaki enerjilerle de iletişimiz var. Biz 'Galaktik Federasyon' diyoruz. Galaktik dostlarla da iletişime geçtik, onlardan da mesajlar var” açıklamasını yapmıştı. Uzaylılarla 13 yaşında nasıl tanıştığını, onların neye benzediğini anlatan Açar, ''Bir uzay aracının içinde gittim. Güvenli bir şekilde evime geri döndüm. Çok uzun boylu, gri renktelerdi. Koşulsuz bir sevgi alanı vardı'' demişti.''BABAM BENİM İÇİN ÇOK ÖZELDİ''49 yaşındaki ünlü isim, Özlem Esra Ada'nın sunduğu Pembe Masa'nın konuğu oldu. Babası ile çok fazla bir şeyi paylaşamadığını ve bunun eksikliğini hissettiğini söyleyen Açar, ''Herkesin babası özeldir ama benimki çok özeldi, ben onunla çok şey paylaşamadım, uzun zaman görmediğim oldu, telefondan sadece sesini duyardım, jeton süresi bitmeye yakın hızlı hızlı her şeyi ona anlatmak isterdim. Evimizde telefon yoktu komşu teyzeyi arardı babam oradan onunla konuşabilirdim sadece'' sözleriyle babasına olan özlemini dile getirdi.''ÇOCUKKEN KAYAHANIN KIZI OLDUĞUMU GİZLERDİM''İlkokula başladığı zaman ünlü birisinin kızı olduğunu anladığını ifade eden Açar o günleri şu sözlerle anlattı:ilk okula giderken müsameremiz oldu babam en önde oturup beni izliyordu, bale yapıyordum ben, o güne kadar babamın Kayahan olduğunu kimseye söylememiştim beni babamdan dolayı sevmelerini istemedim, babam ben sahnedeyken bana çiçek uzatıp kızım dedi ve herkes orada öğrenmiş oldu çok gururlanmış ve çok utanmıştım.