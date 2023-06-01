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Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı!

'Aşk-ı Memnu'nun 'Bülent Ziyagil'i olarak ünlenen, son olarak 'Survivor' yarışmasında boy gösteren Batuhan Karacakaya, vatani görevini yaptı. Askerden dönen Karacakaya, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi ve askerlik fotoğraflarını yayınladı.

Ekleme: 1.06.2023 - 00:20 Güncelleme: 1.06.2023 - 00:23 / Editör: Ozge Selin
2010 yılında final yapmasına rağmen yayınlanan tekrar bölümleriyle de çok konuşulan ve reyting yarışında üst sıralarda yer alan fenomen dizi 'Aşk-ı Memnu' dizisinde rol alan Batuhan Karacakaya, Ziyagil Köşkü'nün küçük oğlu 'Bülent' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

DARP İDDİASIYLA GÜNDEME GELDİ

Son olarak 'Survivor' yarışmasında boy gösteren Batuhan Karacakaya, eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'ı darp ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Bir süredir birlikte olan çift, geçtiğimiz aylarda birbirlerinden şiddet gördüklerini iddia edip videolar yayınlamıştı. Dava açtığını dile getiren Ayşe Aslanpay tüm delilleri mahkemeye sunduğunu açıklamıştı. Ardından Batuhan Karacakaya, kendisinin de şiddete uğradığını ileri sürmüştü.

Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı!

"BENİ BİLEN BİLİYOR"

Geçtiğimiz günlerde kardeşiyle birlikte Etiler'de aracına binerken görüntülenen Karacakaya, ''Batuhan Bey şiddet olayları vardı. Bayağı gündemdeydi, bu konu hakkında bir şey söylemek ister misiniz?'' sorusuna şu yanıtı vermişti:

Şu anda bir şey söylememe gerek yok, beni zaten bilen biliyor. Zamanı gelince herkes her şeyi öğrenecek. Ailem de kadına şiddet olmadığının farkındalar. Bu yüzden bununla alakalı bir şey söylemediler. Tamam artık bu konu hakkında konuşmayalım.

Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı!

ASKERLİK FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI

Vatani görevini yapmak için askere giden 26 yaşındaki ünlü isim tezkere aldı. Askerliğini Erzincan 59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yapan Karacakaya, askerde çekilen fotoğraf karelerini Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı!

''BENİ KARDEŞLERİ GİBİ GÖRDÜKLERİ İÇİN MUTLU OLDUM''

Karacakaya, paylaşımının altına ise, ''Bütün komutanlarımız çok değerli ve iyi kalplilerdi. Dilerim ki Allah her daim onların yardımcıları olsun. Katıldıkları operasyonları yakından dinlemek, onlardan eğitim almak gurur vericiydi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen asker arkadaşlarım beni kardeşleri gibi gördükleri için ayrıca mutlu oldum. Bu yolda benimle yürüyen herkese selam olsun derken, yanıma gelip 'Seninleyiz' diyenlere tekrardan selam olsun'' notunu düşerek duygularını dile getirdi.

Batuhan Karacakaya vatani görevini yaptı!

BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 934 bin takipçisi bulunan Batuhan Karacakaya'nın askerlik kareleri büyük ilgi gördü. Kısa süre içinde takipçilerinden beğeni ve ''Asker kıyafeti çok yakışmış'', ''Hoş geldin'', ''En yakışıklı asker bizim asker'', ''Özlemişiz'', ''Canımız geldi'' şeklinde yorumlar yağdı. Ünlü ismin paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

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