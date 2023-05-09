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Beyaz Gazete
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Tuğba Ekinci'den Başkan Erdoğan paylaşımı

O şimdi Asker şarkısıyla tanınan şarkıcı Tuğba Ekinci, AK Parti'nin İstanbul mitinginden görüntü paylaştı.

Ekleme: 9.05.2023 - 09:16 Güncelleme: 9.05.2023 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerin mitingleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Büyük İstanbul Mitingi gerçekleştirdi.

Her fırsatta Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen Tuğba Ekinci'den yeni paylaşım geldi.

Miting alanından görüntüler sosyal medyada gündem olurken her fırsatta Erdoğan'ı sevdiğini söyleyen Tuğba Ekinci'nin paylaşımında yazdıkları dikkat çekti.

'Hay maşallah! Reis'

'AK Parti'ye hiç oy vermedim. Fakat Cumhurbaşkanımızın dik duruşunu seviyorum.' diyen Ekinci miting alanındaki yoğun kalabalığı paylaşarak 'Hay maşallah! Reis' notunu düştü.

Tuğba Ekinci'den Başkan Erdoğan paylaşımı
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