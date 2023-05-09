Takipçisini sert sözlerle eleştirdi!

Tolgahan Sayışman ile 2017'de Amerika Beverly Hills'de nikâh masasına oturan, Efehan adında bir oğlu ve Alina adında bir kızı bulunan Almeda Abazi Sayışman, sosyal medyada kendisine gelen eleştirilere cevap verdi. Abazi'nin sert sözleri gündem oldu.

2014'ta aşk yaşamaya başlayan Almeda Abazi ile oyuncu Tolgahan Sayışman, 13 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles'ta nikâh masasına oturmuştu. 2019'da oğulları Efehan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan ünlü çiftin, Haziran 2021'de ise Alina adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.



'ÜÇÜNCÜ ÇOCUK AÇIKLAMASI



2008 yılında düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Abazi, üçüncü çocuk sorularına; "Hayır düşünmüyorum. Bir kızımız, bir oğlumuz var. Biz sıramızı savdık, çocuk defterini kapattık. Allah isteyen herkese versin" yanıtını vermişti.



"KENDİ ADINA KONUŞUYOR"



Sayışman ise "Kendi adına konuşuyor. Ben istiyorum, 'hayır' demedim, 'kapattık' demedim. Kendi aramızda tartışma konusu. Şaka bir tarafa, şu an için tamam. Keyifler yerinde. Zor bir süreç geçirdi, ikinci çocuk kolay değil. Şu an üçüncü çocuk konusunu konuşmak bizim için doğru değil” diye konuşmuştu.



TEPKİ GÖSTERDİ



Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi sosyal medyada kendisine ve ailesine yönelik çirkin yorumlarda bulunan bir sosyal medya kullanıcısına sert sözler ile tepki gösterdi. Tolgahan Sayışman ile evli ve iki çocuk annesi olan Arnavut asıllı ünlü isim Almeda Abazi, söz konusu yorumlar için şu ifadeleri kullandı:



"KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM"



Kim olduğunu biliyorum. Benim yakın çevremden olmalısın ki ailemi ve durumumuzu kıskanıyorsun. Senin gibi bir ezik ile muhatap olmaya ne zamanım var ne de hevesim.



