Jülide Alasya'dan Zeki Alasya paylaşımı...

Rol aldığı yapımlarda hayat verdiği 'Himmet Ağa', 'Hasip' ve 'Zeki' gibi karakterlerle hafızalara kazınan Zeki Alasya, 8 Mayıs 2015'te tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmişti. Usta oyuncunun vefatının üzerinden 8 yıl geçti.Zeki Alasya ile 2008 yılında hayatını birleştiren Jülide Alasya, eşinin ölüm yıl dönümünde Instagram sayfasından bir paylaşımda bulundu.''HEP BENİMLESİN''Yedi yıl evli kaldıktan sonra karaciğer rahatsızlığından kaybettiği eşiyle çekilen bir fotoğraf karesini yayınlayan Alasya söz konusu paylaşımına şu notu düştü:O an 'gitme' dediğimde dinledin sözümü. Hep benimlesin, gönlümde yaşamaya devam ediyorsun. Seni çok seviyorum sevgili. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun. Ruhun şâd olsun''ÖMÜRLÜK ÖZLEMİN VAR İÇİMDE''Zeki Alasya'nın, Oya Mella ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep Alasya da, babasının ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımında, ''8 yıl olmuş. Dün gibi kaybettiğim gün. Ama ömürlük özlemin var içimde. Adın geçtiğinde burnumdaki sızı, kalbimdeki acı ve ruhumdaki üşüme hissi hiç bitmiyor. Babam, canım babam.'' ifadelerini kullandı.