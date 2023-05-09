Hadise'den evlilik itirafı!

Şarkıcı Hadise'nin, Nisan 2022'de Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle dünyaevine girdiği ve sosyal medyada aşk pozlarını paylaştığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliği sadece beş ay sürmüştü. Özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü popçu, önceki gün Azerbaycan konserinde çarpıcı bir itirafta bulundu.

Hadise, ikinci defa sahne aldığı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de müzik ziyafeti sundu. Ünlü şarkıcıyı Bakü Kongre Merkezi’nde dört kişi izledi. Sahne arkasında yer alan led’lerde gösterilen kısa bir video tanıtımı sonrası ‘Aşk Kaç Beden Giyer’ ile şarkısı ile konserine başlayan Hadise, coşkusu ve enerjisi ile dikkat çekti.



Bakü konserinde giydiği Alexandre Vauthier imzalı beyaz tulumu ile göz kamaştıran popçu; ‘Farkımız Var’, ‘Şampiyon’, ‘Nerdesin Aşkım’, ‘Sıfır Tolerans’, ‘Deli Oğlan’, 'Prenses' gibi hit şarkılarını seslendirdi.



"SONSUZ AŞKA YİNE DE İNANIYORUM"



Konser sırasında seyirciler arasındaki mutlu bir çifti gösteren Hadise, "Maşallah! Mutlu giden evliliklere bir alkış alalım. Ben beceremedim o işi. Ama sonsuz aşka yine de inanıyorum” dedi.



"SENİ KAYBEDENLER ÜZÜLSÜN"



Ünlü şarkıcı, bir dinleyicisi “Seni kaybedenler üzülsün” diye bağırınca da, “Gördüğünüz gibi, ben bir şey demedim” karşılığını verdi.



SAHNEDE SÜRPRİZ



Konserinde bir de sürpriz yapan Hadise; arabasına yatak yorgan yükleyerek Azerbaycan’dan deprem bölgesine gelen yardımın simgesi Server Beşerli’yi sahneye davet ederek, teşekkür etti.



