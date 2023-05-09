Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evlendi!

'Kocan Kadar Konuş', 'Maide'nin Altın Günü', 'Organize İşler', 'Erşan Kuneri' ve 'Masumlar Apartmanı' gibi çok sayıda dizi ve filmde başrol oynayan Ezgi Mola (40), dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı (38) ile bugün Swiss Otel Maçka'da nikâh masasına oturdu. Törene 14 kişiyi davet eden ünlü çiftin nikah şahitleri dikkat çekti.