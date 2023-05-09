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Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evlendi!

'Kocan Kadar Konuş', 'Maide'nin Altın Günü', 'Organize İşler', 'Erşan Kuneri' ve 'Masumlar Apartmanı' gibi çok sayıda dizi ve filmde başrol oynayan Ezgi Mola (40), dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı (38) ile bugün Swiss Otel Maçka'da nikâh masasına oturdu. Törene 14 kişiyi davet eden ünlü çiftin nikah şahitleri dikkat çekti.

Ekleme: 9.05.2023 - 00:57 Güncelleme: 9.05.2023 - 01:12 / Editör: Ozge Selin
Uzan zamandır işletmeci Mustafa Aksakallı ile mutlu bir ilişkisi olan Ezgi Mola, bugün aile arasında gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.

Koronavirüs salgınından önce düğün hazırlıkları yapan çift, pandemi nedeniyle evlilik planlarını ertelemişti.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evlendi!

SADECE 14 KİŞİ DAVETLİ!

Mola ve Aksakallı'nın sade nikâh törenlerine aile ve yakın dostlarından oluşan 14 kişinin katıldığı öğrenildi.

Ünlü çiftin nikah şahitliğini; eski futbolcu Sinan Engin, Aksakallı'nın yakın arkadaşı olan işletmeci Oğulcan Engin ve Mola'nın yakın arkadaşı Enis Arıkan yaptı.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evlendi!

İŞTE NİKAHTAN İLK FOTOĞRAF

Nikahtan ilk fotoğraf karesi ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, gelinlikli fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Mola'nın gelinliği Özgür Masur tarafından tasarlandı.

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