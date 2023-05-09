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Didem Balçın: "Seninle her şeye varım"

Didem Balçın, eşi Can Aydın ile 3. evlilik yıl dönümünü kutladı. Ünlü oyuncu, "Seninle her şeye varım... Mutlu yıl dönümleri..." dedi

Ekleme: 9.05.2023 - 09:19 Güncelleme: 9.05.2023 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Didem Balçın, 2020'de sevgilisi Can Aydın ile dünyaevine girmişti. Çift, 2021'de bebeklerini kucaklarına almıştı. İkili çocuklarına Alican adını vermişti.

"SENİNLE HER ŞEYE VARIM"

Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, evlilik yıl dönümlerini kutladı. Ünlü oyuncu, eşiyle deniz kenarında poz verdi. Balçın, "Seninle her şeye varım... Mutlu yıl dönümleri..." şeklinde konuştu.

"OĞLUMU BİRAZ DAHA FAZLA GÖRSEM ÇOK GÜZEL OLACAK"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, doğum sonrası daha çok çalıştığını ifade etmişti. Balçın, "Gezmediğim ve çalıştığım için beni görmüyorsunuz" açıklamasını yapmıştı.

Balçın, "Oğlumu biraz daha fazla görsem çok güzel olacak" ifadelerini de kullanmıştı.

"SAĞLIKLA GEL" DEMİŞTİ

Ayrıca Didem Balçın, hamile olduğunu da şu sözlerle duyurmuştu:

Henüz farkında bile değilken ama çok istiyorken çekilmiştik bu fotoğrafı... Çok özel ve güzel bir gündü. Huzur doluydu. Şimdi huzurla ve sağlıkla gel minik melek. Baban, ben ve bir sürü kişi seni heyecanla bekliyor. Dileğimiz; isteyen herkese nasip etsin Allah bu güzel duyguyu. Mutlu ve sağlıklı günler olsun hepimize. Dualarınızı eksik etmeyin, arada yollayın bize...
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