Buğra Gülsoy'a 'boşanma' sorusu!

Söyleyişi sırasında bir hayranının "Hiç yokluk gördünüz mü?" sorusu üzerine Buğra Gülsoy, Ankara’da yaşadığı yıllarda evlerine haciz gelip, eşyalarının götürüldüğünü söyledi. Ünlü isim, bu duruma çok üzüldüğünü söyledi.İmza töreni sonrasında yaptıoğı açıklamada okurlarıyla buluştuğu için mutlu olduğunu belirten 41 yaşındaki oyuncu, yeni kitap yazmaya başlayacağını açıkladı.Beş yıl evli kaldığı Nilüfer Gürbüz'le geçtiğimiz aylarda boşanan Buğra Gülsoy, boşanma hakkındaki soruları yanıtsız bırakırken, oğlu Cem’in çok hızlı büyüdüğünü belirtti.