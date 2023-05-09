Buğra Gülsoy'a 'boşanma' sorusu!
Oyuncu ve yazar Buğra Gülsoy, önceki gün 6. Merzifon Kitap Fuarı'na katıldı. Yaklaşık bir saat sevenleriyle söyleyişi yapıp soruları cevaplayan Gülsoy, sonrasında ‘Luna’ adlı kitabının imza törenine geçti.
Söyleyişi sırasında bir hayranının "Hiç yokluk gördünüz mü?" sorusu üzerine Buğra Gülsoy, Ankara’da yaşadığı yıllarda evlerine haciz gelip, eşyalarının götürüldüğünü söyledi. Ünlü isim, bu duruma çok üzüldüğünü söyledi.
İmza töreni sonrasında yaptıoğı açıklamada okurlarıyla buluştuğu için mutlu olduğunu belirten 41 yaşındaki oyuncu, yeni kitap yazmaya başlayacağını açıkladı.
Beş yıl evli kaldığı Nilüfer Gürbüz'le geçtiğimiz aylarda boşanan Buğra Gülsoy, boşanma hakkındaki soruları yanıtsız bırakırken, oğlu Cem’in çok hızlı büyüdüğünü belirtti.
İmza töreni sonrasında yaptıoğı açıklamada okurlarıyla buluştuğu için mutlu olduğunu belirten 41 yaşındaki oyuncu, yeni kitap yazmaya başlayacağını açıkladı.
Beş yıl evli kaldığı Nilüfer Gürbüz'le geçtiğimiz aylarda boşanan Buğra Gülsoy, boşanma hakkındaki soruları yanıtsız bırakırken, oğlu Cem’in çok hızlı büyüdüğünü belirtti.