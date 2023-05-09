Azerbaycan'da Hadise rüzgarı!

Sahne arkasında yer alan led’lerde gösterilen kısa bir video tanıtımı sonrası ‘Aşk Kaç Beden Giyer’ ile şarkısı ile konserine başlayan Hadise, coşkusu ve enerjisi ile dikkat çekti.Bakü konserinde giydiği Alexandre Vauthier imzalı beyaz tulumu ile göz kamaştıran popçu; ‘Farkımız Var’, ‘Şampiyon’, ‘Nerdesin Aşkım’, ‘Sıfır Tolerans’, ‘Deli Oğlan’, 'Prenses' gibi hit şarkılarını seslendirdi.Konserinde bir sürpriz yapan Hadise; arabasına yatak yorgan yükleyerek Azerbaycan’dan deprem bölgesine gelen yardımın simgesi Server Beşerli’yi sahneye davet ederek, teşekkür etti.