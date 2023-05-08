Ünlü çift boşandı! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un 8 aylık evliliği tek celsede bitti!

Ağustos 2022'de görkemli bir düğünle evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden üzücü haber gelmişti. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz ay boşanacaklarını ilan ederek gündem olmuştu.İhanet başta olmak üzere tüm iddiaları yalanlayan ünlü çift, ayrılığın tek nedeninin 'uyuşmazlık ve geçimsizlik' olduğunu söylemişti.Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yaptıkları ortak açıklamada boşanacaklarını şu sözlerle dile getirmişti:Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp, sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz.Oğuz Koç, boşanma açıklamasından iki gün önce rol aldığı 'Özür Dilerim'in galasında eşinin neden yanında olmadığı yönündeki sorulara "Sette olduğu için gelemedi" cevabını vermişti. Oğuzhan Koç, bu sözleriyle aralarındaki tartışmanın devam ettiği ve boşanma aşamasına geldikleri yönündeki düşünceleri güçlendirmişti.Oğuzhan Koç, yaklaşık üç hafta Özdemir'in resmi olarak boşanmayla ilgili bir adım atmasını bekledi. Ancak beklenen hamle gelmeyince ünlü popçu, avukatı Ayşegül Mermer'e talimat vererek boşanmanın gerçekleşmesini istedi.Bugün boşanacak olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Büyükada'daki Adalar Adliyesi'ne geldi. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç adliyeye ayrı ayrı geldi.Demet Özdemir, duruşmadan saatler önce Büyük Ada'ya görüntülendi.Oğuzhan Koç'a da arkadaşları eşlik etti. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, bugün Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açtıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar.Demet Özdemir avukatı Duygu Bostancı ve Oğuzhan Koç avukatı Ayşegül Mermer ile beraber katıldıkları davada birbirlerinden hiçbir şey talep etmediler. İddialara göre ayrılığın nedeni güzel oyuncunun, Koç'u aldatıldığı yönündeydi. Bu iddialar sonrası sessizliği bozan Özdemir ilk kez bu kadar net konuşmuştu.Hakkında çıkan bütün haberlere tek tek cevap veren Özdemir evi terk ettiğine dair söylentiler hakkında "Öyle şeyler yok" demişti. Konuşması sırasında gerilen oyuncu sözlerine şöyle devam etmişti:"Böyle şeylerin çıkacağını biliyordum. Sadece bize özel iddialar olmuyor. Üzücü haberler bunlar, gerçek değil. Anlaşmalı boşanma olacak. Aldatılma iddiaları da gerçek değil."İddiaya göre kriz, güzel oyuncunun doğum gününde çıktı. Özdemir, partiden sıkıldı. Gitmeye çalıştı. "Olmaz" yanıtını aldı. Kavga çıkmış...Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, birbirlerine yaptıkları pahalı jestler ve aldıkları servet değerindeki hediyelerle sık sık gündem oluyordu. Güzel oyuncu ile ünlü popçu, bir süre önce Çeşme'ye gidip evle ilgili işlemleri tamamlamıştı.2020 yazında başlayan aşklarını bundan sekiz ay önce nikah masasına taşıyan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma kararı, magazin gündemine yerleşti. İkili yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp, sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz."Bu açıklamanın ardından herkesin merak konusu ayrılığın nedeni oldu. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, gerekçenin sadece "şiddetli geçimsizlik" olduğunu söylerken ortaya ihanet iddiaları da atıldı.Ancak taraflar, bunları kesin bir dille yalanladı. İkiliyi boşanmaya götüren kriz, güzel oyuncunun 26 Şubat'taki yaş gününde başladı. O akşam güzel oyuncu, daha çok ünlü popçunun arkadaşlarının olduğu partiden sıkıldı.Ünlü çifti ayrılığa getiren olaylar Özdemir'in 26 Şubat'taki yaş gününde başladı.Oğuzhan Koç'a "Buradan gitmek istiyorum" diyen Demet Özdemir, sert bir şekilde "Hayır" yanıtı alınca ipler gerildi.Demet Özdemir'in o akşam evi terk etmesiyle büyüyen kavga, kısa süreliğine çözüldü.Ancak Demet Özdemir yeniden Levent'teki eve dönünce çift neredeyse her akşam bitmeyen tartışmalarına devam etti. İkilinin evliliğini terapi de kurtaramayınca her iki taraf da daha fazla yıpranmamak için boşanmaya karar verdi.Aşkları Çeşme'de başlayan çiftin bir süre önce de buradan ev aldığı ortaya çıktı. Ünlü çift, yakın dostları Berkay ve Özlem Ada Şahin'in de evinin olduğu siteden 15 milyon TL'ye birer tane dubleks daire aldı. Boşanan ikilinin bu daireleri ne yapacağı ise merak konusu oldu.