Samimi şekilde görüntülendiler

Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını dizisi ile yıldızlarını parlattılar. Her Cuma akşamı ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde Ferit ve Seyran karakterlerini oynayan oyuncular hakkında zaman zaman çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Birbirleri ile yakın arkadaş olduklarını her defasında dile getiren iki ismin yakın zaman önce de beraber tatile çıktıkları, bir hayranlarının beraber çekildikleri fotoğraf ile ortaya çıkmıştı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den yeni bir fotoğraf daha geldi.Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını setinde fotoğrafları çekildi. Enn Magazin'de yer alan habere göre; Demir ve Saraçoğlu'nun samimi bir şekilde durdukları andan fotoğrafları, iki ismin haberi olmadan çekildi.