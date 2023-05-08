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Melek Mosso'dan aşk dolu paylaşım...

Melek Mosso, 2021 yılında aşk yaşamaya başladığı ve evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Serkan Sağdıç'la çekilen romantik karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 34 yaşındaki şarkıcı, sevgilisiyle mutlu anlarına ait karelerine nazar boncuğu emojisi koymayı da ihmal etmedi.

Ekleme: 8.05.2023 - 00:51 Güncelleme: 8.05.2023 - 00:53 / Editör: Ozge Selin
Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Melek Mosso, 'Kirpiklerin' parçasının klip çekimi sırasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu ve manken sevgilisi Serkan Sağdıç'tan geçtiğimiz mart ayında evlilik teklifi almıştı.

EVLİLİK TEKLİFİ ALDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Sevgilisinin sürpriz teklifine 'evet' yanıtını veren Mosso, evlilik teklifi aldığı anlara ait görüntüleri ise Instagram hesabından yayınlayarak müjdeli haberi vermişti.

Melek Mosso'dan aşk dolu paylaşım...

''MAŞALLAH DEYİN OLUR MU?''

Ünlü şarkıcı, evlilik hazırlığı yaptığı Serkan Sağdıç'la çekilen mutluluk pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Sevgilisiyle romantik karelerine, ''O zaman biraz da 'love' diyelim. Siz de maşallah deyin olur mu?'' notunu düşen Mosso'nun paylaşımına nazar boncuğu emojisi koyması da dikkatlerden kaçmadı.

Melek Mosso'dan aşk dolu paylaşım...

ROMANTİK POZLARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Aralarında İrem Derici, Aşkım Kapışmak, Serkan Sağdıç gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden ünlü şarkıcının karelerine beğeni ve yorum yağdı.
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