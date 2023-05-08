Kıvanç Tatlıtuğ'un 20 milyon TL aldığı soruldu!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinden 13 bölüm için 20 milyon TL peşin aldığı gündeme bomba gibi düştü. Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile'deki partneri Serenay Sarıkaya'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Uzun zamandır dijital platformdaki projelerde yer alan Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ, Show TV'de yayınlanan Aile dizisiyle televizyon ekranlarına yeniden döndü. Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile'ye başlarken 13 bölüm parası 20 milyon TL'lik ücretini peşin aldığı iddia edildi. Serenay Sarıkaya, partneriyle ilgili iddialara cevap verdi.



"BUNLAR ÇOK ÇİRKİN KONUŞMALAR"



Ayaküstü sohbet ettiği muhabirlerin Tatlıtuğ'un 13 bölümlük ücretini peşin aldığı iddiasını hatırlatması üzerine konuşan güzel oyuncu, "Bunlar çok çirkin konuşmalar. Zaten sektörde böyle bir düzen yok" ifadelerini kullandı.



Sarıkaya ile Tatlıtuğ'un ekran uyumu hayranları tarafından çok beğeniliyor.