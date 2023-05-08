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Beyaz Gazete
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Hande Erçel imaj değiştirdi

Başarılı oyuncu Hande Erçel, son olarak ekran yüzü olduğu bir markanın tanıtım filmi için kamera karşısına geçerek imajını değiştirdi.

Ekleme: 8.05.2023 - 09:57 Güncelleme: 8.05.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla çok konuşulan oyuncu Hande Erçel, son olarak Sen Çal Kapımı isimli diziyle ekrana gelmişti.

Ekranda olmasa da yoğun bir şekilde çalışan Erçel, iş birlikleriyle olan çekimleri için koşturuyor. Ünlü oyuncu, sosyal medyada çekimden karelerini paylaştı.

İmaj değişti
Erçel, yüzü olduğu markanın tanıtımı için imaj değiştirdi.

Hande Erçel, 30 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından yeni imajıyla verdiği pozlarını paylaştı.

Turuncu renkte küt ve uzun saç kesimini aynı anda kullanan oyuncu yeni imajıyla beğeni topladı.
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