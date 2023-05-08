Fahriye Evcen doğum kilolarından kurtuldu...

Yaklaşık 6 yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan'ı; 5 ay önce de Kerem'i kucağına aldı.Hamilelik sürecinde aldığı kilolar ile gündem olan başarılı oyuncu Fahriye Evcen fazlalıklarından kısa sürede kurtulmayı başardı. Bir arkadaşının baby shower partisine katılan ünlü oyuncu, çizme ve mavi elbiseli kombiniyle görenleri büyüledi.KISA SÜREDE FORMUNA KAVUŞTUPartide çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşan güzel yıldızın kilo verdiğini gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi."KİM DER 2 ÇOCUK ANNESİ!"Birçok sosyal medya kullanıcısı "Kim der iki çocuk annesi!" ve "Eski formuna dönmüşsün" yorumları yaptı.10 MİLYON TL'LİK DOĞUM HEDİYESİ!Öte yandan yakışıklı oyuncunun, ikinci doğum için eşine adı ve soyadının ilk harflerinden oluşan FE plaka yeni araba hediye etmişti. Aracın değerinin 10 milyon TL olduğu belirtilmişti.