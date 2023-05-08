Ceren Karakoç'un pozları olay oldu

RTÜK'ün verdiği cezadan sonra gündeme bomba gibi düşen Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterini canlandıran başarılı oyuncu Ceren Yalazoğlu, dergi için verdiği pozları paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.'Tesir altına alıcı heyecanı, her defasında yeniden keşfedilmeyi bekleyen merak duygusu ve sürprizlere açık dönüşümleriyle farklı anlatıların çözümlemelerine odaklanıyor' notuyla pozları paylaşılan güzel oyuncuya beğeni yağdı.Sıla Türkoğlu arkadaşının pozlarına 'Üff bu ne kızım' yazarken pek çok takipçi ise Kerimcan Duymaz da pozlara tepkisiz kalmadı. Kerimcan, Ceren Yalazoğlu'na 'Yaaayyyy sexyy ladyy' yorumunda bulundu.