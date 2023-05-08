Cem Yılmaz ailesini paylaştı! 'Emeklilerle buluştuk'

Cem Yılmaz, annesi Sebahat Yılmaz ile babası Arif Yılmaz ile buluştu. Anne ve babasıyla objektif karşısında poz veren ünlü komedyen, fotoğrafı "Emeklilerle buluştuk" mesajıyla paylaştı.

Ünlü oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz, hafta sonunu annesi Sebahat Yılmaz ve babası Arif Yılmaz ile birlikte geçirdi. Anne ve babası ile bahçede çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından eğlenceli bir notla yayımlayan Cem Yılmaz, "Emeklilerle buluştuk" ifadesini kullandı.23 Nisan'da 50 yaşına basan Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde de babası Arif Yılmaz ve oğlu Kemal'in fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.