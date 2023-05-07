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Beyaz Gazete
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Soyunun nereden geldiğini açıkladı

Burcu Esmersoy ailesi ve evlilik süreci hakkında konuştu. Ünlü spiker, "Ailemin soyu da soyadım da Mısır'dan geliyor" dedi. Burcu Esmersoy evlilik kararını da geçtiğimiz yıl aldıklarını belirtti.

Ekleme: 7.05.2023 - 11:09 Güncelleme: 7.05.2023 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
Burcu Esmersoy yüzü olduğu markanın lansmanında görüntülendi. Üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz haftalarda Mısır'a gidip seyahatte bulunmuştu.

Esmersoy ailesi hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Eski spiker, ailesinin kökeninin Mısır'dan geldiğini belirten Esmersoy, soyadının da bu kökenden kaynaklı olduğunu belirtti.

Esmersoy, 'Benim ailemin soyu Mısır'dan geliyor. Esmersoy soyadı da oradan geliyor. Hiç fırsat olmamıştı.' dedi. Evlilik süreci hakkında da konuşan Esmersoy, 'Biz geçen sene evlilik kararı aldık. O dönemde yer müsaaitlik durumu yoktu. Sonra ise 1 - 4 Eylül arasını bize verdiler. Ağlamak işe yaramış.' dedi.
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