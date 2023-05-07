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Nilperi Şahinkaya sevgilisiyle poz verdi

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi ile çektiği ayna pozunu takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 7.05.2023 - 10:45 Güncelleme: 7.05.2023 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
İlk oyunculuk deneyimini okul yıllarında 'Deniz Yıldızı' (2009-2010) ile yaşayan Nilperi Şahinkaya, dört yıldır Emre Yusufi ile aşk yaşıyor.

Yusufi ile mutlu birlikteliği devam eden oyuncu Nilperi Şahinkaya, 1,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni bir paylaşıma imza attı.

Asansörden fotoğraf geldi

Asansörde selfie çekme modasına ayak uyduran Şahinkaya, sevgilisiyle siyah - beyaz karesini Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladı.

Nilperi Şahinkaya sevgilisiyle poz verdi
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