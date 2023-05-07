Nilperi Şahinkaya sevgilisiyle poz verdi

İlk oyunculuk deneyimini okul yıllarında 'Deniz Yıldızı' (2009-2010) ile yaşayan Nilperi Şahinkaya, dört yıldır Emre Yusufi ile aşk yaşıyor.Yusufi ile mutlu birlikteliği devam eden oyuncu Nilperi Şahinkaya, 1,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni bir paylaşıma imza attı.Asansörde selfie çekme modasına ayak uyduran Şahinkaya, sevgilisiyle siyah - beyaz karesini Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladı.