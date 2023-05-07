Hülya Koçyiğit hayranlarıyla film seyretti

Türk Sineması'nın Dört Yapraklı Yoncası'ndan biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, Mardin Açık Hava Sineması'nda sevenleriyle bir araya gelerek, Altın Koza Film Festivali'nde 5 ödüle değer görülen ve Ömer Lütfi Akad'ın üçlemelerinden ilki olan Gelin filmini izledi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Hülya Koçyiğit, Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesince restore edilen tarihi Kasımiye Medresesi'nin altında bulunan Açık Hava Sineması'nda her hafta bir filmin gösterime sunulacağı etkinliğin açılışına katıldı.Yaklaşık bin metrekare alanda kurulu Mezopotamya Ovası'na nazır açık hava sinemasında düzenlenen etkinlikte konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Koçyiğit'le birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.Türk Sineması'nın eskimeyen yüzü, halkın sevgilisi Koçyiğit'in filmlerini izlerken herkesin onda kendini hissettiğini aktaran Demirtaş, "Koçyiğit'in filmleri bizleri hakikaten çok duygulandırır. O duygu yüklü filmini bugün bir daha izleyeceğiz." dedi.Koçyiğit ise Mardin'e ilk kez gelmediğini, şehre ilk geldiğinde kente aşık olduğunu söyledi.Kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan izleyicilere teşekkür eden Koçyiğit, "Türk Sineması'na teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir sevgiyi paylaşmayı nasip etti bizlere. O nedenle iyi ki o filmleri yapmışız. O filimler bizi buluşturdu. Bu akşam seyredeceğimiz filmde çok özverili bir anneyi izleyeceğiz. Bu film aynı zamanda Türk Sineması'nda yapılmış bütün filmlerin içinde ilk 10 filme giriyor. Bize böylesine güzel bir filmi armağan ettiği için yapımcı ve yönetmeni Lütfi Ömer Akad'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, Koçyiğit'e çiçek ve plaket takdiminde bulundular.