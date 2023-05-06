Ünlü çiftten ayna pozu...

İlk oyunculuk deneyimini okul yıllarında 'Deniz Yıldızı' (2009-2010) ile yaşayan Nilperi Şahinkaya, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi ile çektiği ayna pozunu takipçileriyle paylaştı.