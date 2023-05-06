Ünlü çiftten ayna pozu...
İlk oyunculuk deneyimini okul yıllarında 'Deniz Yıldızı' (2009-2010) ile yaşayan Nilperi Şahinkaya, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi ile çektiği ayna pozunu takipçileriyle paylaştı.
Emre Yusufi ile mutlu birlikteliği devam eden oyuncu Nilperi Şahinkaya, 1,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni bir paylaşıma imza attı.
Asansörde selfie çekme modasına ayak uyduran Şahinkaya, sevgilisiyle siyah - beyaz karesini Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladı.
Asansörde selfie çekme modasına ayak uyduran Şahinkaya, sevgilisiyle siyah - beyaz karesini Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladı.