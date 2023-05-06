Mehmet Yılmaz Ak aşkını böyle ilan etti!

'Savcı Pars' karakterini canlandırdığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi 'Yargı'dan sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ayrılan Mehmet Yılmaz Ak, dört aydır birlikte olduğu sevgilisi ile fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Sevgilisi ile asansörde çektiği selfie'ye kalp emojisi koyan Mehmet Yılmaz Ak, Ella Fitzgerald’ın “Isn’t It A Lovely Day” (Ne Güzel Bir Gün Değil mi?) şarkısını da ekledi.



37 yaşındaki oyuncunun sevgilisinin bir holdingde Pazarlama ve İletişim Uzman Yardımcısı olarak görev yapan Tuana Erdal olduğu öğrenildi.



Ay Yapım, Mehmet Yılmaz Ak'ın Yargı dizisine tartışmalı vedası sonrası "Hiç istemesek de Pars karakterinin hikâyesini sonlandırmak zorunda kaldık" açıklaması yapmıştı.



