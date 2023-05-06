Konserde eşinin ceketini yırttı

Yoğun bir konser takvimi olan ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, son olarak önceki akşam Bostancı'da hayranlarının karşısına çıktı. Selin İmer eşi Mustafa Ceceli yalnız bırakmadı.EŞİNİN CEKETİNİN YIRTMACINI SAHNEDEYKEN AÇTISelin İmer sahneye yaklaşarak Ceceli'yi yanına çağırdı. Şaşkınlığı kameralara yansıyan şarkıcı, eşinin yanına gitti. Bu sırada İmer, Ceceli'nin ceketinin yırtmacını sahnedeyken açtı.Ardından konser alanındakiler kahkahalara boğulurken, Ceceli de şarkılarını seslendirmeye devam etti. Ceceli ile İmer'in sahnedeki o anları hayranları tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Ünlü çiftin o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.