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Beyaz Gazete
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Kızının yeni mesleği şaşırttı!

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, önceki gün kızı Berfin Erdoğan ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Yılmaz Erdoğan, 'Bir Demet Tiyatro'da çocuk oyuncu olarak rol alan, 2005 yılında 'Organize İşler' filmi ve 'Çok Güzel Hareketler' programının bir bölümünde kamera karşısına geçen 27 yaşındaki kızı Berfin hakkında konuştu. Yılmaz Erdoğan, kızı Berfin'in yeni mesleğini açıkladı. İşte Berfin Erdoğan'ın şaşırtan mesleği…

Ekleme: 6.05.2023 - 22:19 Güncelleme: 6.05.2023 - 22:20 / Editör: Ozge Selin
Eski eşi Sanem Oktar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Berfin ile Nişantaşı'nda görüntülenen Yılmaz Erdoğan, "Kızımla Nişantaşı'nda güzel bir gün geçirdik. Benim işlerim bıraktığınız gibi. Yazmaya devam ediyorum. Şu an Organize İşler'le ilgileniyorum. Ocak ya da şubat gibi çekimlerine başlamayı düşünüyorum" dedi.

Demet Akbağ, Altan Erkeli, Cem Yılmaz, Özgü Namal, Tolga Çevik ve Basak Köklükaya'lı kadrosuyla dikkat çeken Organize İşler'in ilk filmi 2005'te, Kıvanç Tatlıtuğ ve Bensu Soral'ın başrol oynadığı devam filmi ise 2019'da sinemaseverlerle buluşmuştu.

"ARA ARA AKDENİZ'E GELİN"

Usta oyuncu, "Çok fitsiniz, spor mu yapıyorsunuz?" sorusuna, "Tabii ki. Ayrıca biliyorsunuz Düşbelen Spor Kulübü'nü kurdum. U11 kategorisinde 18 genç kardeşimiz var" yanıtını verirken, muhabirlere "Ara ara da Akdeniz'e gelin" dedi.

"BERFİN OYUNCU OLMAK İSTEMİYOR"

Milliyet'in haberine göre; Yılmaz Erdoğan, "Berfin Hanım da projelerinizde oynayacak mı?" sorusu üzerine, "Berfin'i çok soruyorlar ama kendisi istemiyor. O artık aşcı oldu" ifadelerini kullandı.

Baba kız, daha sonra basın mensuplarına teşekkür ederek, oradan ayrıldı.
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