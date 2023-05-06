Kardeşinden dayak yedi

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira iki çocuğunun babası eski futbolcu Gerard Pique ile 11 yıllık birlikteliğini geçtiğimiz yıl haziran ayında ihanet nedeniyle noktalama kararı aldı.Tüm yaşananların ardından Shakira, Milan ve Sasha'yı alarak ABD'nin Miami kendine taşındı. Pique'nin çocuklarını ziyaret etmek üzere Miami'ye yaptığı ilk seyahat sırasında Shakira ile tartıştığı ve bu sırada şarkıcının erkek kardeşi Tonino Meberak'ın araya girdiği ve ikilinin birbirine saldırdığı yönünde haberler, İspanyol basınında yer aldı.Gazeteci Veronica Bastos'a göre; Mebarak ve Pique, birbirlerine fiziksel olarak saldırdı. Bastos, Telemundo'nun 'La mesa caliente' programında hikayeyi şöyle anlattı:"Duyduğum iddialara göre, Shakira ile Pique, şiddetli bir kavga etmiş. Tartışma o kadar büyümüş ki, görünüşe göre şarkıcının erkek kardeşi Tonino, kardeşini savunmak için Pique ile yumruk yumruğa kavga etmiş."