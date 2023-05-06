Eski formuna döndü

Burak Özçivit ile birlikte 5 ay önce ikinci bebeğini kucağına alan güzel oyuncu Fahriye Evcen, bir arkadaşının baby shower partisine katıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Fahriye Evcen'in doğum kilolarından kısa sürede kurtulduğu gözlemlendi. Sosyal medya kullanıcıları "Kim der iki çocuk annesi diye" şeklinde yorumlarda bulundu.

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen, 2019 yılında Karan'ı, 5 ay önce de Kerem'i kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, hamilelik sürecinde aldığı kilolardan hızlı bir şekilde kurtuldu.Bir arkadaşının baby shower partisine katılan Evcen, çizme ve mavi elbiseli kombiniyle büyük beğeni topladı. Instagram'da 13,5 milyon takipçisi bulunan Evcen, partiden kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Güzelliğiyle adından söz ettiren Evcen'in doğum kilolarını verdiği gören birçok sosyal medya kullanıcısı 'Kim der 2 çocuk annesi diye' ve 'Eski formuna dönmüşsün' yorumları yaptı.İşte Fahriye Evcen'in son hali...