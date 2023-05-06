Çocukluk aşkıyla aynı klipte oynadı!
Yönetmen Hamdi Alkan ile sekiz yılık evliliği Mart 2022'de tek celsede sona eren, açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Selen Görgüzel'in, geçtiğimiz günlerde sevenleriyle buluşturduğu 'İyisin' şarkısının klibi yayınlandı.
Zuhal Olcay’ın yıllar önce seslendirdiği İyisin şarkısını 30 yıl sonra farklı yorumlayan Selen Görgüzel'in, klipte çocukluk aşkı Ufuk Buyruk’u oynatması dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı, ilişkiye ve kadına yeterince ilgi göstermeyen, kadının emeklerini görmezden gelen adamın ayrılıkla sonuçlanan ilişkisini anlatan klipte, iddialı kıyafetiyle adıdnan söz ettirdi.
Ünlü şarkıcı, ilişkiye ve kadına yeterince ilgi göstermeyen, kadının emeklerini görmezden gelen adamın ayrılıkla sonuçlanan ilişkisini anlatan klipte, iddialı kıyafetiyle adıdnan söz ettirdi.