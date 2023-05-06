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Betül Arkın'dan duygulandıran yorum...

Türk Sineması'nda unutulmaz filmlere imza atan Cüneyt Arkın, geçtiğimiz haziran ayında 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğan usta sanatçının eşi Betül Arkın, oğlu Murat'ın doğum gününde eşini andı. Oğlunun yaş gününde paylaştığı fotoğrafa kayıtsız kalmayan Betül Arkın'ın mesajı herkesi duygulandırdı.

Ekleme: 6.05.2023 - 01:05 Güncelleme: 6.05.2023 - 01:08 / Editör: Ozge Selin
Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde evinde kalbinin durması sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkın'ın vefatı sanat camiası başta olmak üzere ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu.

"SEN BU FOTOĞRAFLARIN HER YERİNDESİN"

Usta sanatçının büyük oğlu Murat Arkın, 48'inci doğum gününde babasını andı. İlk kez yeni yaşına babasız giren Arkın, "Her kavuşma aslında bir ayrılık. Bu sene ben konuştum, sen dinledin babam. Her zaman her yerde benimle olmana rağmen anlatacak ne çok şey varmış. Sen bu fotoğrafların her yerindesin" ifadelerini kulllandı.

Betül Arkın'dan duygulandıran yorum...

"ÇOK İYİ BABAYDIN BE FAHRETTİN"

Yaş gününde ailesiyle bir araya gelen Murat Arkın'ın paylaşımına, annesi Betül Arkın yorum yaptı. Betül Arkın, "Oğlum Murat’ım gelmiş, hoş gelmiş. Uzun yıllar sonra dogum gününü burada kutladık. Canım eşim yolladım da yüreğimizde yanımızdaydı. Çok iyi babaydın be Fahrettin" mesajını yazdı.

Cüneyt Arkın'ın Betül Arkın ile evliliğinden Kaan adında bir çocuğu daha bulunuyor.

Betül Arkın'dan duygulandıran yorum...

"DÜNYAYI KURTARDI, KENDİNİ KURTARAMADI"

Cüneyt Arkın için 30 Haziran 2022'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törende konuşan Betül Arkın, "Ben bu kadar çok sevildiğini gerçekten bilmiyordum. Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı" ifadelerini kullanmıştı.

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